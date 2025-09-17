Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи поделился мыслями о шансах своей команды и является ли она фаворитом турнира.

– Похоже, что нет. Мы просто наслаждаемся моментом, приключением. Мы рады быть здесь. В прошлом мы были фаворитами и выиграли лишь один раз, так что сделать это довольно трудно.

Мы сосредоточены на завтрашнем дне, на игре, которую нам нужно провести, чтобы хорошо начать турнир. Когда начинаешь с плохого результата, всегда сложнее. В прошлом сезоне мы сыграли вничью в первом матче с Интером, и надеюсь, в этом сезоне сможем добиться лучшего результата, – отметил наставник в комментарии пресс-службе Манчестер Сити.

Матч Манчестер Сити – Наполи состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.