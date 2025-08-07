Лига Европы. Легия опозорилась на Кипре, Брага победила Клуж
Обзор матчей 3 квалификационного раунда
около 1 часа назад
В четверг, 7 августа, состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
АЕК Ларнака на своем поле разгромил Легию, а в параллельном матче Брага оказалась сильнее ЧФР на поле соперника.
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч
АЕК - Легия 4:1
Голы: Понс, 16, Ангельский, 48, Чакон, 78, Райович, 85 (автогол) - Нсаме, 18
ЧФР Клуж - Брага 1:2
Голы: Синьян, 30 - Горби, 17, 50