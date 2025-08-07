Михаил Цирюк

В четверг, 7 августа, донецкий Шахтер проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против греческого Панатинаикоса. Чрезвычайно уверенный старт горняков в этом евросезоне позволяет смотреть вперед с оптимизмом, однако преждевременно расслабляться, недооценивать этого соперника или считать, что горняки уже в плей-офф, точно не стоит.

Осторожные и тягучие греческие соперники, если повезет, способны испортить нервы кому угодно. Особенно, если будут играть против Шахтера как Эпицентр, а не Бешикташ. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного поединка подопечных Арды Турана на пути к основной стадии второго еврокубка.

Греческий гранд второго эшелона

Афинский Панатинаикос, несомненно, принадлежит к числу грандов своей страны. 20 чемпионских титулов, 20 кубков и три Суперкубка Греции не позволяют говорить об этой команде иначе, однако последние успехи зеленых даже на внутренней арене происходили достаточно давно.

Последний чемпионский титул Панатинаикос завоевал в сезоне 2009/10. Немного лучше ситуация с национальным кубком, который команда завоевывала в 2022 и 2024 годах. Но в целом Панатинаикос уже достаточно давно не является командой элитного, даже по внутренним меркам, уровня.

В последних четырех сезонах клуб стабильно попадает в зону еврокубков. В 2022 году команда заняла четвертое место в чемпионате, в 2023 стала второй, затем - снова четвертой, а в предыдущей кампании снова вернула себе серебро. Но это серебро было без каких-либо претензий на золото. Панатинаикос отстал от победителя чемпионата Олимпиакоса аж на 16 очков.

В еврокубках последних лет команда также не блистает, однако определенные достойные результаты все же показывает. В прошлом сезоне зеленые остановились на стадии 1/8 финала Лиги конференций, в кампании 2023/24 играли на групповом этапе Лиги Европы.

Текущий евросезон греки начали со второго квалификационного раунда ЛЧ, где уступили шотландскому Рейнджерс (0:2; 1:1), так что теперь они здесь. Звезд, достойных отдельного и особого внимания здесь нет. Отдельно стоит упомянуть бывшего игрока горняков Тете, который провел в Украине четыре сезона. Отметить можно и тот факт, что количество ветеранов за 30 здесь не так велико, как это иногда бывает в других клубах из Греции или Турции. Например, в стартовом составе на последнюю игру с Рейнджерс таких футболистов было всего четверо.

Шахтер должен справиться

И каких-то причин сомневаться в этомв настоящее время не наблюдается. То, с какой лёгкостью подопечные Турана разобрали схожий по подходу к футболу Бешикташ, позволяет мыслить позитивно и надеяться на лучшее. Да, оранжево-чёрным снова придётся играть при сумасшедшей атмосфере на поле соперника, но всё это они уже проходили, и проходили успешно.

В целом греческий соперник выглядит довольно благоприятным для того, чтобы Алиссон, Кевин, Эгиналду, Марлон и другие бразильцы снова могли повеселиться.

На выходных Шахтёр провёл не слишком убедительный, с точки зрения результата, матч чемпионата против Эпицентра. Команда Сергея Нагорняка поставила перед своими воротами максимально классический автобус, даже не пытаясь переходить на чужую половину поля, и ждала финального свистка с момента стартового.

В целом, тактика почти сработала: Шахтёр доминировал весь матч, однако забить единственный и победный мяч удалось лишь на 79-й минуте усилиями Элиаса. Так что после открытого футбола соперников в еврокубках подопечные Турана в полной мере ощутили особенности сопротивления в национальном чемпионате.

Но в еврокубках вряд ли кто-то решит сыграть против Шахтёра настолько закрыто, поэтому должно быть проще. Учитывая, что в случае успеха на горняков в последнем раунде квалификации будет ждать турецкий Самсунспор, именно сегодняшний соперник, наверное, становится самой серьёзной преградой на пути к основному этапу ЛЕ. Хотя, пожалуй, не стоит забегать вперёд, ведь в футболе всегда возможны неприятные неожиданности.

В материале использованы фото Getty images, ФК Шахтёр Донецк