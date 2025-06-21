УЕФА официально подтвердило дату и место проведения первого матча квалификации Лиги Европы, в котором донецкий Шахтер встретится с финским Ильвесом. Поединок пройдет 10 июля в столице Словении — Любляне, на стадионе Стожице, который вмещает около 16 тысяч зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по центральноевропейскому времени (21:00 по Киеву).

Арена принадлежит местному клубу Олимпия Любляна, чемпиону Словении, который уже имеет опыт приема еврокубковых матчей.

Для выхода в групповой этап Лиги Европы подопечным Арды Турана нужно преодолеть четыре раунда квалификации. В случае проигрыша по сумме двух матчей клуб продолжит выступления в Лиге конференций.

Этот матч станет первым официальным поединком Шахтера в сезоне 2025/26. Трансляции матчей квалификации с участием Шахтера запланированы на UPL TV.