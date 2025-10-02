Лига конференций 2025/2026. Результаты матчей 1 тура
Промежуточные результаты четверга
около 2 часов назад
2 октября стартовал новый розыгрыш Лиги конференций 2025/26. Несколько часов назад завершились первые 8 матчей игрового дня.
Лига конференций. 1 тур
Лех - Рапид 4:1
Голы: Пальма, 13, Исхак, 21, Исмаил, 45+2, Бенгтссон, 77 - Радулович, 64
Райо Вальекано - Шкендия 2:0
Голы: Лопес, 28, Перес, 32
Омония - Майнц 0:1
Гол: Амири, 75 (с пенальти)
Ягеллония - Хамрун 1:0
Гол: Имас, 57
Зриньски - Линкольн 5:0
Голы: Бильбия, 12, Дуймович, 22, Яковлевич, 40, Дамашкан, 69, Микич, 85
КуПС - Дрита 1:1
Голы: Пажишек, 74 - Дабикайя, 80
Лозанна - Брейдаблик 3:0
Голы: Лекойери, 7, Бейр, 11, Диаките, 33
Ноа - Риека 1:0
Гол: Мулахьусейнович, 6
