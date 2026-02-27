Сергей Разумовский

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций, а также была сформирована дальнейшая сетка турнира вплоть до финала. Процедура определила не только конкретные пары на ближайшую стадию, но и возможные маршруты команд в следующие раунды, что позволяет уже сейчас оценивать потенциальных соперников на пути к решающему матчу сезона.

Состав участников 1/8 финала сформировался по стандартной схеме: на эту стадию вышли восемь лучших команд общего этапа, которые получили прямую путевку, а также победители пар раунда плей-офф. Важный нюанс – жеребьевка проводилась с учетом предварительно заложенной турнирной сетки, поэтому ряд вариантов был определен заранее, а команды фактически распределялись по уже очерченным «ветвям».

Шахтер, занявший шестую позицию на общем этапе, узнал своего соперника по 1/8 финала – им стал Лех. Таким образом, «горняков» ждет двухматчевое противостояние с польским клубом за выход в четвертьфинал. После жеребьевки также стало понятно, как будет выглядеть общая конфигурация сетки в этой части турнира, что добавляет дополнительного контекста к будущим матчам.

Календарь плей-офф уже утвержден. Матчи 1/8 финала запланированы на 12 и 19 марта. Четвертьфиналы состоятся 9 и 16 апреля, а полуфинальные дуэли пройдут 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги конференций назначен на 27 мая, а местом проведения решающего матча станет Лейпциг в Германии.

Все пары 1/8 финала Лиги конференций

Лех – Шахтер

Самсунспор – Райо Вальекано

АЗ Алкмар – Спарта

Целје – АЕК Афины

Кристал Пэлас – АЕК Ларнака

Сигма – Майнц

Фиорентина – Ракув

Риека – Страсбур

