Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
Реал против Манчестер Сити, ПСЖ сыграет с Челси
1 день назад
Сегодня, 27 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 25/26, а также окончательное формирование сетки нынешнего розыгрыша самого престижного европейского футбольного турнира.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Пары
ПСЖ (Франция) - Челси (Англия)
Галатасарай (Турция) - Ливерпуль (Англия)
Реал Мадрид (Испания) - Манчестер Сити (Англия)
Аталанта (Италия) - Бавария (Германия)
Ньюкасл (Англия) - Барселона (Испания)
Атлетико (Испания) - Тоттенхэм (Англия)
Буде-Глимт (Норвегия) - Спортинг (Португалия)
Байер (Германия) - Арсенал (Англия)
Матчи 1/8 финала запланированы на 10/11 и 17/18 марта.
Сетка Лиги чемпионов
