Сергей Разумовский

Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора получил шанс сыграть в матче первого тура чемпионата мира 2026 года против ЮАР, который мексиканцы выиграли со счетом 2:0. 17-летний футболист появился на поле на 66-й минуте встречи, выйдя на замену вместо Альваро Фидальго.

Для Моры этот выход стал историческим. Он дебютировал на чемпионате мира в возрасте 17 лет и 240 дней, а значит вошел в число самых молодых игроков в истории турнира. В общем рейтинге он занял шестое место, сообщает Opta.

Абсолютный рекорд в этой категории до сих пор принадлежит бывшему футболисту сборной Северной Ирландии Норману Уайтсайду. На чемпионате мира 1982 года в Испании он впервые сыграл на мундиале в возрасте 17 лет и 41 день.

Семь самых молодых игроков в истории чемпионатов мира

Норман Уайтсайд, сборная Северной Ирландии — 17 лет 41 день Самюэль Это’О, сборная Камеруна — 17 лет 99 дней Феми Опабунми, сборная Нигерии — 17 лет 101 день Саломон Олембе, сборная Камеруна — 17 лет 185 дней Пеле, сборная Бразилии — 17 лет 235 дней Хильберто Мора, сборная Мексики — 17 лет 240 дней Бартоломью Огбече, сборная Нигерии — 17 лет 244 дня

Таким образом, Мора не только помог сборной Мексики одержать победу на старте турнира, но и вписал свое имя в историю чемпионатов мира. Для такого юного футболиста это действительно заметное достижение, которое лишь подчеркивает его потенциал и доверие тренерского штаба.