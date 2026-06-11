Сергей Разумовский

В матче-открытии чемпионата мира-2026 сборная Мексики на стадионе Ацтека уверенно обыграла ЮАР и с самого начала турнира заявила о серьёзных амбициях. Хозяева поля выглядели значительно убедительнее, лучше контролировали игру и быстро воспользовались ошибками соперника, тогда как южноафриканцы так и не смогли навязать им равную борьбу.

В стартовом составе ЮАР вышел Име Окон, который зимой 2025 года вместе с Богданом Слюбиком находился на просмотре в киевском Динамо, но к команде так и не присоединился. Уже в начале встречи оборона африканцев дала сбой, и Киньонес без особых проблем поразил ворота, открыв счёт в матче. Этот эпизод стал следствием неуверенных действий защитной линии, которая не смогла должным образом отреагировать на быструю атаку мексиканцев.

Особенно неудачной игра оказалась для Ситоле. Именно его неуверенные действия привели к первому пропущенному мячу, а после перерыва опорный полузащитник ещё и оставил свою команду в меньшинстве, получив прямое удаление за фол последней надежды. После этого ЮАР окончательно потеряла контроль над ситуацией, а примерно через двадцать минут Рауль Хименес забил второй гол, фактически сняв все вопросы относительно итогового результата.

В заключительной части встречи команды ещё и обменялись удалениями. Зване, который вышел на замену, ударил соперника рукой в лицо и досрочно покинул поле. Уже в компенсированное время Монтес также был вынужден останавливать соперника фолом, чтобы не позволить ему выйти один на один с вратарём.

Таким образом, Мексика начала выступление в группе A с трёх очков, а ЮАР стартовала на турнире с поражения и потеряла сразу двух футболистов на оставшуюся часть группового этапа.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, первый тур

Мексика – ЮАР 2:0

Голы: Киньонес, 9, Хименес, 67

Мексика: Ранхель, Гальярдо, Васкес, Монтес, Рейес, Гутьеррес (Чавес, 66), Лира (Альварес, 76), Фидальго (Мора, 66), Киньонес (Вега, 79), Альварадо, Хименес (Гонсалес, 76)

ЮАР: Вильямс, Мудау, Окон, Сибиси, Модиба (Апполлис, 77), Мокоена, Ситоле, Мбатха (Фостер, 56), Мореми, Фостер, Апполлис (Макгопа, 77); Адамс (Зване, 61)

Предупреждения: Гутьеррес (23) – Мокоена (17), Сибиси (74)

Удаления: Монтес (90+2) – Ситоле (49), Зване (84)