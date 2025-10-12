Павел Василенко

На трансферном рынке вспыхивает новая война гигантов – Ливерпуль, Челси и Манчестер Юнайтед вступили в борьбу за центрального защитника РБ Лейпциг Кастелло Люкебу. По данным CaughtOffside, три топ-клуба готовы выложить 60 миллионов евро, чтобы подписать 22-летнего француза.

🔴 Ливерпуль действует первым

Главный тренер красных Арне Слот ищет усиления в обороне после серии травм. Неопределенность с будущим Ибраимы Конате и проблемы Джо Гомеса заставляют мерсисайдцев действовать быстро. Ливерпуль уже рассматривает вариант сделки ниже за клаузулу, чтобы опередить конкурентов.

🔵 Челси не отстает

Лондонский клуб внимательно следит за Люкебой, планируя обновление оборонительной линии. Несмотря на отсутствие официального предложения, Челси готовит финансовый маневр, чтобы вмешаться в борьбу за француза.

🔴 Манчестер Юнайтед вступает в игру

После неудачного старта сезона Рубен Аморим требует нового лидера обороны, и именно Люкеба рассматривается как ключевая цель.

Кто такой Кастелло Люкеба?

Воспитанник Лиона, он перешел в РБ Лейпциг в 2023 году за 34 миллиона евро. За год в Бундеслиге Люкеба зарекомендовал себя как один из самых умных и технических молодых защитников Европы, став участником Евро U21 и Олимпиады-2024 в Париже.

Его универсальность и умение начинать атаки из глубины делают его идеальным выбором для клубов Премьер-лиги. Впереди – настоящая битва трансферных гигантов, результат которой может изменить баланс сил в обороне английского футбола.