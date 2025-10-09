Павел Василенко

Несмотря на серию неудачных результатов и все более громкие разговоры о возможном увольнении, руководство Манчестер Юнайтед решило оставить Рубена Аморима на посту главного тренера.

Один из владельцев клуба, британский миллиардер Джим Ретклифф, в откровенном интервью The Business Podcast заявил, что не поддастся давлению болельщиков и СМИ.

«Отпущу ли я Аморима, если Глейзеры меня об этом попросят? Этого не произойдет. Рубен проявит себя через три года в Манчестер Юнайтед. Я верю, что он добьется успеха».

Ретклифф подчеркнул, что Манчестер Юнайтед нельзя управлять, реагируя на «идиотские реакции публики», которые меняются от матча к матчу.

«Ми повинні бути терплячими. Так, зараз він ще не провів свій найкращий сезон, але великий клуб не будується за одну ніч».

Аморим, который присоединился к клубу в ноябре прошлого года после успешных выступлений с Спортингом и Брагой, пока что не оправдал ожиданий. Его Манчестер Юнайтед:

провел 50 матчей, одержав 20 побед, 9 ничьих и 21 поражение,

финишировал на 15-м месте в прошлом сезоне,

в настоящее время занимает 10-ю позицию в АПЛ.

Несмотря на выход в финал Лиги Европы (где «красные дьяволы» уступили Тоттенхэму), команда так и не продемонстрировала стабильного прогресса.

Тем не менее, Ретклифф уверен: Аморим должен остаться и получит как минимум три года, чтобы доказать, что способен вернуть Манчестер Юнайтед на вершину.