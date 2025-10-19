Сергей Стаднюк

В воскресенье, 19 октября, нас ждет насыщенный день футбольных трансляций. С утра до вечера будет возможность наслаждаться матчами различных лиг, в том числе и с участием украинских легионеров. Вот что вам нельзя пропустить!

Игровой день начнется в рамках 12-го тура Первой лиги матчем Металлург – Прикарпатье. Обе команды стремятся добавить важные очки в свой актив. Через час на поле выйдут Агробизнес и Пробий – претендент на УПЛ против амбициозного новичка. В 13:30 состоится встреча Ингулец – Виктория, где петровцы попытаются доказать свою способность снова вернуться в элиту. Феникс-Мариуполь примет Ниву Тернополь, а в 15:30 один из лидеров Черноморец сыграет с Черниговым.

Металлург – Прикарпатье. Прямая трансляция (отложено из-за воздушной тревоги)

12:30 | Агробизнес – Пробий. Прямая трансляция

13:30 | Ингулец – Виктория. Прямая трансляция

14:30 | Феникс-Мариуполь – Нива Тернополь. Прямая трансляция

15:30 | Черноморец – Чернигов. Прямая трансляция

Вторая лига, 14-й тур. Наиболее интересными станут два матча. В группе Б состоится областное дерби Чайка – Локомотив. «Железнодорожники» выдают отличную серию в погоне за Тростянцем и Колосом-2. В 13:45, Полесье-2 встретится с Вильхивцами в группе А и попытается возглавить её.

12:00 | Чайка – Локомотив. Прямая трансляция

13:45 | Полесье-2 – Вильхивцы. Прямая трансляция

Поклонники родной УПЛ смогут поддержать своих любимцев уже начиная с 13:00, ЛНЗ сыграет с Колосом в матче главных сюрпризов начала сезона. В 15:30 стартует встреча между Вересом и Александрией. Кризисный серебряный призер отправится к непримиримому Ривному. В позднем таймслоте Карпаты на стадионе Украины примут Эпицентр. Фаворит очевиден, удастся ли новичку изменить турнирную ситуацию?

Также состоятся матчи команд украинских легионеров в Европе. В 16:00 Дженоа встретится с Пармой, а РусланМалиновский вернется в состав клуба после успешных матчей в сборной, где оформил три гола и результативную передачу. Продолжится ли серия? В 22:00 Хетафе примет Реал, но, скорее всего, Андрея Лунина на поле мы не увидим.

Поклонники итальянского футбола не останутся без футбольных событий. Игровой день стартует не намного позже УПЛ: в 13:30 амбициозный Комо примет Ювентус. В 19:00 Аталанта сыграет с Лацио в матче всегда крепких команд, а поздно вечером Милан экзаменует Фиорентину.

Английская Премьер-Лига подарит два ярких противостояния. Обновленный Тоттенхэм Томаса Франка встретится с Астон Виллой, прошедшей школу Лиги чемпионов. Но центральным станет другой матч.

Матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед всегда привлекает интерес. МЮ переживает не лучшие времена, однако способен создать сенсацию в дерби. «Красные» являются явными фаворитами, но и сами показывают не лучшую серию, давая надежду манкунианцам на то, что они способны хотя бы побороться.

Ремейк матча Олимпийских игр-2024 в группе Украины ждёт болельщиков ночью. Ещё более молодые соотечественники экс-соперников сине-жёлтых сойдутся в финале чемпионата мира-2025 (U-20). Кто выиграет Мундиаль, на котором играла и команда Дмитрия Михайленко?

02:00 | U-20. Аргентина – Марокко. Прямая трансляция