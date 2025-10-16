Михайленко назвал самым сложным на ЧМ матч, который прекратил существование сборной Украины
Уже бывший тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко назвал самым сложным на юношеском чемпионате мира-2025 матч 1/8 финала против Испании. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Конечно, против Испании. Очень трудно противостоять испанцам, учитывая индивидуальное мастерство исполнителей. Однако нам хотелось создавать больше неудобств сопернику у его ворот. На мой взгляд, наши ребята в этом немного спешили, и была заметна нервозность. К темпу игры и скорости работы с мячом мы адаптировались на 15-й минуте и, в принципе, не давали сопернику создавать много голевых моментов, разве что за исключением концовки поединка, когда началась авантюра с нашей стороны.
Кто находился в расположении сборной Украины на чемпионате мира U-20?
Вратари: 1. Станислав Вановский (Сталь Жешув, Польша), 12. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), 16. Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).
Защитники: 3. Кирилл Дегтярь, 13. Даниэль Вернаттус (оба – Металлист Харьков), 4. Николай Киричок (Карпаты Львов), 5. Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания), 6. Максим Мельниченко (Полесье Житомир), 17. Максим Деркач (Тукус 2000, Латвия), 20. Алексей Гусев (Кудривка).
Полузащитники: 10. Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), 11. Данил Кревсун (Боруссия Д, Германия), 7. Артур Шах (Карпаты Львов), 18. Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), 8. Даниил Ващенко (Александрия), 21. Матвей Панченко (Металлист 1925 Харьков), 14. Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия), 2. Виталий Катрич (Ингулец Петрове), 15. Ярослав Караман (Полесье Житомир).
Нападающие: 9. Матвей Пономаренко (Динамо Киев), 19. Александр Пищур (ЭТО, Венгрия).
Ранее Михайленко выразил сожаление по поводу того, что Украина в плей-офф сразу же попала на Испанию.
