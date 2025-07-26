Полузащитник туринского Ювентуса Дуглас Луис попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Английский клуб рассматривает 27-летнего бразильца как игрока ротации, который мог бы достойно подменять ключевых футболистов в течение насыщенного сезона.

Ювентус, в свою очередь, оценивает хавбека в 40 миллионов евро. Интересно, что Дуглас Луис неожиданно не появился на первой тренировке команды в рамках предсезонного сбора, что может указывать на возможный быстрый переход в другой клуб.

Контракт футболиста с туринцами рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне Луис провел за Ювентус 27 матчей.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль подписал нападающего за 95 миллионов евро.