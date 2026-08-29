Сергей Разумовский

Во втором туре английской Премьер-лиги Ливерпуль не смог одержать первую победу в новом сезоне. Команда на своем поле сыграла вничью с Ноттингем Форест – 2:2.

Матч начался для хозяев неудачно. Ноттингем Форест открыл счет уже на 24-й минуте. Ндойе воспользовался возможностью в атаке и заставил мерсисайдцев отыгрываться еще до перерыва.

Ливерпуль пытался быстро ответить и создавал моменты у ворот соперника. На 32-й минуте мяч оказался в сетке после удара Вирца, однако гол был отменен из-за офсайда. В итоге первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей.

После перерыва Ливерпуль добавил в активности и сумел сравнять счет. На 60-й минуте Исаак отметился дебютным голом команды в матче и вернул хозяев в игру.

Однако Ноттингем Форест не стушевался после пропущенного мяча. На 70-й минуте гости снова вышли вперед. Гиббс-Уайт реализовал пенальти, и Ливерпулю во второй раз в матче пришлось догонять соперника.

Мерсисайдцы продолжили прессинговать и в итоге снова восстановили равновесие. На 82-й минуте Муньос забил второй гол Ливерпуля. В заключительные минуты хозяева пытались провести решающую атаку и вырвать победу, но Ноттингем Форест выстоял.

Таким образом, Ливерпуль после двух туров имеет в своем активе две ничьи. Команда еще не побеждала в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Ноттингем Форест набрал первое очко в турнирной таблице.

АПЛ, второй тур

Ливерпуль – Ноттингем Форест 2:2

Голы: Исаак, 60, Муньос, 82 – Гиббс-Уайт, 70 (пен.), Ндойе, 24

Ливерпуль: Алиссон, Фримпонг (Гравенберх, 71), Жаке (Араухо, 77), ван Дейк, Керкез (Цимикас, 71), Собослаи, Макаллистер (Ниони, 77), Гакпо (Нгумоха, 71), Вирц, Муньос, Исаак

Ноттингем Форест: Селс, Жаир, Миленкович, Мурильо, Айна, Шлагер, Макети, Вильямс, Ндойе (Дилеп, 66), Гиббс-Уайт, Игор Жезус

Предупреждения: Игор Жезус (44), Алиссон (69) — Айна (50), Муньос (54), Вирц (58), Араухо (79)