Ливерпуль пока не побеждает в этом сезоне: не одолели Ноттингем из-за отмененного гола Вирца
У мерсисайдцев две ничьи подряд на старте сезона
Во втором туре английской Премьер-лиги Ливерпуль не смог одержать первую победу в новом сезоне. Команда на своем поле сыграла вничью с Ноттингем Форест – 2:2.
Матч начался для хозяев неудачно. Ноттингем Форест открыл счет уже на 24-й минуте. Ндойе воспользовался возможностью в атаке и заставил мерсисайдцев отыгрываться еще до перерыва.
Ливерпуль пытался быстро ответить и создавал моменты у ворот соперника. На 32-й минуте мяч оказался в сетке после удара Вирца, однако гол был отменен из-за офсайда. В итоге первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей.
После перерыва Ливерпуль добавил в активности и сумел сравнять счет. На 60-й минуте Исаак отметился дебютным голом команды в матче и вернул хозяев в игру.
Однако Ноттингем Форест не стушевался после пропущенного мяча. На 70-й минуте гости снова вышли вперед. Гиббс-Уайт реализовал пенальти, и Ливерпулю во второй раз в матче пришлось догонять соперника.
Мерсисайдцы продолжили прессинговать и в итоге снова восстановили равновесие. На 82-й минуте Муньос забил второй гол Ливерпуля. В заключительные минуты хозяева пытались провести решающую атаку и вырвать победу, но Ноттингем Форест выстоял.
Таким образом, Ливерпуль после двух туров имеет в своем активе две ничьи. Команда еще не побеждала в нынешнем сезоне Премьер-лиги. Ноттингем Форест набрал первое очко в турнирной таблице.
АПЛ, второй тур
Ливерпуль – Ноттингем Форест 2:2
Голы: Исаак, 60, Муньос, 82 – Гиббс-Уайт, 70 (пен.), Ндойе, 24
Ливерпуль: Алиссон, Фримпонг (Гравенберх, 71), Жаке (Араухо, 77), ван Дейк, Керкез (Цимикас, 71), Собослаи, Макаллистер (Ниони, 77), Гакпо (Нгумоха, 71), Вирц, Муньос, Исаак
Ноттингем Форест: Селс, Жаир, Миленкович, Мурильо, Айна, Шлагер, Макети, Вильямс, Ндойе (Дилеп, 66), Гиббс-Уайт, Игор Жезус
Предупреждения: Игор Жезус (44), Алиссон (69) — Айна (50), Муньос (54), Вирц (58), Араухо (79)