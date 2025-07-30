Павел Василенко

Рекордное приобретение Ливерпуля Флориан Вирц забил свой первый гол за красных и был назван лучшим игроком матча в третьем товарищеском матче чемпионов Англии, который завершился победой со счетом 3:1 над Йокогама Маринос.

Гол немца позволил команде Арне Слота сравнять счет, а затем переломить ход матча благодаря голам талантливых игроков Трея Ньони и Рио Нгуму. Примечательно, что японские организаторы решили наградить Вирца чеком на миллион японских иен. Сумма эквивалентна примерно 5000 фунтов стерлингов или почти 6000 евро.

После этого матча Ливерпуль возвращается домой и в понедельник проведет два товарищеских матча с Атлетиком Бильбао. 10 августа команда встретится с Кристал Пэлас в рамках Суперкубка Англии. Через пять дней стартует новый сезон Английской Премьер-лиги, в котором красные начнут защиту титула домашним матчем с Борнмутом.