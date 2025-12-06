Ливерпуль упустил победу над Лидсом
Команды забили шесть мячей на двоих
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Состоялся матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Лидс на своем поле принимал Ливерпуль. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.
Красные дважды имели преимущество в этом матче, но на 96-й минуте остались без победы.
Лидс занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. Ливерпуль находится на восьмой позиции с 23 баллами.
АПЛ, 15-й тур
Лидс – Ливерпуль – 3:3
Голы: Калверт-Льюин, 73 (пенальти), Штах, 75, Танака, 90+5 – Экетике, 48, 50, Собослаи, 80.