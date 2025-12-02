Ливерпуль намерен серьезно побороться за подписание полузащитника Реала и сборной Франции Эдуардо Камавинги.

По данным Caughtoffside, английский клуб готов направить в Мадрид официальное предложение на сумму 52 миллиона фунтов.

Под руководством Хаби Алонсо Камавинга в этом сезоне провел 14 встреч, набрав 563 минуты игрового времени и отметившись голом и результативной передачей.

В Ливерпуле видят в 22-летнем французе перспективное усиление середины поля на долгие годы. Реал пока что не дает никаких сигналов относительно готовности расстаться со своим игроком.

