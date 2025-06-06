Пономарёв определился с помощниками в ЛНЗ

Специалист возглавил черкасскую команду

около 5 часов назад

Фото: ФК ЛНЗ
Фото: ФК ЛНЗ
Павел Василенко

Павел Василенко

Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв определился с тренерским штабом. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В тренерский штаб Пономарёва вошли:

  • Геннадий Щекотилин – помощник главного тренера
  • Иван Шуга – помощник главного тренера
  • Виталий Романюк – тренер по физической подготовке
  • Андрей Радь – тренер вратарей
  • Марьян Шевчук – тренер-аналитик

Предыдущим местом работы Пономарёва был львовский Рух, и именно эти тренеры были его помощниками.

В сезоне 2024/25 ЛНЗ финишировал на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Поделиться

ЛНЗ ЧеркасcыНовости СпортаЛНЗВиталий Пономарев

Материалы по теме

Віталій Пономарьов / Фото - Рух Львів

Бывший наставник "Руха" попрощался с командой после перехода в ЛНЗ.

около 15 часов назад

Фото - ЛНЗ (2024/2025)

Новый тренер ЛНЗ рассказал, какой видит стратегию развития клуба

около 20 часов назад

к

ОФИЦИАЛЬНО. Пономарёв – новый главный тренер ЛНЗ

1 день назад

ів

Тренер Руха возглавит ЛНЗ

3 дня назад