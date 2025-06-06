Пономарёв определился с помощниками в ЛНЗ

Павел Василенко

Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв определился с тренерским штабом. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В тренерский штаб Пономарёва вошли:

Геннадий Щекотилин – помощник главного тренера

Иван Шуга – помощник главного тренера

Виталий Романюк – тренер по физической подготовке

Андрей Радь – тренер вратарей

Марьян Шевчук – тренер-аналитик

Предыдущим местом работы Пономарёва был львовский Рух, и именно эти тренеры были его помощниками.

В сезоне 2024/25 ЛНЗ финишировал на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.