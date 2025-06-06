Пономарёв определился с помощниками в ЛНЗ
Специалист возглавил черкасскую команду
около 5 часов назад
Фото: ФК ЛНЗ
Новый главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв определился с тренерским штабом. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
В тренерский штаб Пономарёва вошли:
- Геннадий Щекотилин – помощник главного тренера
- Иван Шуга – помощник главного тренера
- Виталий Романюк – тренер по физической подготовке
- Андрей Радь – тренер вратарей
- Марьян Шевчук – тренер-аналитик
Предыдущим местом работы Пономарёва был львовский Рух, и именно эти тренеры были его помощниками.
В сезоне 2024/25 ЛНЗ финишировал на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.