Сергей Разумовский

В центральном матче игрового дня понедельника, 17 ноября, в рамках 19-го тура украинской Второй лиги Локомотив на своем поле сенсационно уступил дублю Александрии.

Хозяева открыли счет на 14-й минуте после точного удара Головатенко, но в конце первого тайма Кремчанин реализовал пенальти и сравнял результат. После перерыва киевляне владели инициативой и создали несколько опасных моментов, однако вратарь Макаренко неоднократно спасал гостей.

На 66-й минуте Александрия-2 провела одну из немногих острых атак, которую точным ударом в ближний угол завершил Черныш после передачи Шаповалова. Локомотив усилил давление и пытался вернуться в игру, однако оборона гостей выдержала натиск. В итоге команда Владимира Шарана одержала важную победу против сильного соперника.

Также в группе Б дубль Колоса разгромил Горняк-Спорт, забив восемь мячей. Интересно, что игра состоялась в манеже в Счастливом. По дублю оформили Любко и Ластовка.

Колос набрал 39 очков и снова обогнал Локомотив (38) во главе таблицы. Александрия-2 (33) приблизилась к лидерам.

В группе А произошел еще один разгром. Самбор-Нива-2 на своем поле уверенно разобралась с Реал Фармой. Мендрук оформил хет-трик, также отличился Крамарчук.

Самбор-Нива-2 продолжает занимать проходное второе место с 34 очками. Лидером остался Куликов (36).

Вторая лига, 19-й тур

Группа А

Самбор-Нива-2 – Реал Фарма 4:0

Голы: Мендрук, 18, 64, 80, Крамарчук, 33

Группа Б

Колос-2 – Горняк-Спорт 8:1

Голы: Старгородский, 1, Любко, 19, 70, Колесник, 32, Василец, 63, Хруль, 72, Ластовка, 77, 86 – Козак, 35 (пен.)

Локомотив – Александрия-2 1:2

Голы: Головатенко, 14 – Кремчанин, 38 (пен.), Черныш, 66