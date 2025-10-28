Локомотив в меньшинстве дожал винницкую Ниву и вышел в 1/4 финала Кубка Украины
Исход поединка решил один мяч
около 1 часа назад
Фото - ФК Локомотив
В 1/8 финала Кубка Украины киевский Локомотив на своем поле принимал винницкую Ниву. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Единственный мяч в конце игры со штрафного забил Вадим Коновалов. Добавим, что киевская команда играла в меньшинстве с 78-й минуты после удаления Алексея Сахненко.
Таким образом, Локомотив впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Украины.
Кубок Украины, 1/8 финала
Локомотив – Нива Винница – 1:0
Гол: Коновалов, 90+1.
Расписание матчей 1/8 финала
- 29 октября, 12:00: Виктория (Сумы) – Ингулец (Петрово)
- 29 октября, 14:30: ЛНЗ (Черкассы) – Рух (Львов)
- 29 октября, 18:00: Динамо (Киев) – Шахтер (Донецк)
- 30 октября, 12:00: Агротех (Тышковка) – Фенис-Мариуполь (Мариуполь)
- 30 октября, 17:00 Металлист 1925 (Харьков) – Агробизнес (Волочиск)