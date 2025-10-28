Павел Василенко

В 1/8 финала Кубка Украины киевский Локомотив на своем поле принимал винницкую Ниву. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч в конце игры со штрафного забил Вадим Коновалов. Добавим, что киевская команда играла в меньшинстве с 78-й минуты после удаления Алексея Сахненко.

Таким образом, Локомотив впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

Кубок Украины, 1/8 финала

Локомотив – Нива Винница – 1:0

Гол: Коновалов, 90+1.

