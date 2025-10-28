Гармаш заработал – Рыбалка реализовал, но это лишь отсрочило вылет Лесного из Кубка Украины
Фантастический вратарь Чернигова Максим Татаренко в одиночку вывел свою команду в четвертьфинал
около 2 часов назад
В 1/8 финала Кубка Украины Чернигов и Лесное выдали напряженный поединок, который завершился вничью 1:1 в основное время.
Основные события пришлись на финальный отрезок игры. Хозяева повели на 78-й минуте после пенальти, который реализовал Романченко. Но уже в компенсированное время Лесное спаслось: на 94-й Сергей Рыбалка сравнял счёт с одиннадцатиметрового, который заработал Денис Гармаш.
Судьбу матча решила серия пенальти – Чернигов выиграл 4:3. Во время послематчевых ударов свои попытки реализовали Гармаш и Рыбалка. Решающую роль сыграл голкипер Чернигова Максим Татаренко: он угадал направление каждого удара соперников и отбил два из них, что обеспечило победу хозяевам.
Чернигов вышел в четвертьфинал Кубка Украины и узнает своего соперника после жеребьёвки.
Кубок Украины, 1/8 финала
Чернигов – Лесное 1:1 (4:3 – пен.)
Голы: Романченко, 78 (пен.) – Рыбалка, 90+4 (пен.)
Обзор матча будет доступен на странице события Чернигов – Лесное.