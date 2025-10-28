Сергей Стаднюк

В 1/8 финала Кубка Украины Чернигов и Лесное выдали напряженный поединок, который завершился вничью 1:1 в основное время.

Основные события пришлись на финальный отрезок игры. Хозяева повели на 78-й минуте после пенальти, который реализовал Романченко. Но уже в компенсированное время Лесное спаслось: на 94-й Сергей Рыбалка сравнял счёт с одиннадцатиметрового, который заработал Денис Гармаш.

Судьбу матча решила серия пенальти – Чернигов выиграл 4:3. Во время послематчевых ударов свои попытки реализовали Гармаш и Рыбалка. Решающую роль сыграл голкипер Чернигова Максим Татаренко: он угадал направление каждого удара соперников и отбил два из них, что обеспечило победу хозяевам.

Чернигов вышел в четвертьфинал Кубка Украины и узнает своего соперника после жеребьёвки.

Кубок Украины, 1/8 финала

Чернигов – Лесное 1:1 (4:3 – пен.)

Голы: Романченко, 78 (пен.) – Рыбалка, 90+4 (пен.)

Обзор матча будет доступен на странице события Чернигов – Лесное.