Сергей Разумовский

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу покинул больницу после обследования. Об этом сообщает Fanatik.ro.

Накануне, 9 февраля, 80-летний специалист прошел многочасовые медицинские процедуры, и по итогам которых врачи позволили ему выписаться. Отмечается, что результаты анализов Луческу были в норме и не вызывали беспокойства.

Ожидается, что в ближайшее время тренер вернется к привычному рабочему графику и продолжит подготовку национальной команды к матчу плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026. В полуфинале команда сыграет против Турции. Встреча запланирована на 26 марта.

Ранее Луческу лично рассказал о своем нынешнем состоянии.