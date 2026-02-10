Луческу вновь выписали из больницы. Вернется ли бывший тренер Шахтера и Динамо в сборную Румынии?
Далее команду ждет полуфинал плей-офф за выход на чемпионат мира против Турции
около 1 часа назад
Мирча Луческу. Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу покинул больницу после обследования. Об этом сообщает Fanatik.ro.
Накануне, 9 февраля, 80-летний специалист прошел многочасовые медицинские процедуры, и по итогам которых врачи позволили ему выписаться. Отмечается, что результаты анализов Луческу были в норме и не вызывали беспокойства.
Ожидается, что в ближайшее время тренер вернется к привычному рабочему графику и продолжит подготовку национальной команды к матчу плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026. В полуфинале команда сыграет против Турции. Встреча запланирована на 26 марта.