Главный тренер национальной сборной Румынии Мирча Луческу лично прокомментировал информацию о своем состоянии здоровья после волны тревожных сообщений в СМИ. Ранее румынская пресса сообщила, что бывший наставник донецкого Шахтёра и киевского Динамо якобы находится в критическом состоянии.

Издание ProSport, ссылаясь на собственные источники и информацию Golazo, заявило, что 80-летний специалист был госпитализирован в одну из больниц Бухареста, а врачи якобы отказались от его транспортировки за границу из-за рисков для здоровья. Сообщалось, что состояние Луческу нестабильно и требует постоянного медицинского контроля.

Тем не менее, Румынская футбольная федерация выступила с официальным разъяснением и опровергла драматичные формулировки. В заявлении RFF отмечено, что Луческу находится в больнице с целью медицинского наблюдения, проходит курс антибиотикотерапии из-за подкожной инфекции, а его состояние постепенно улучшается. Никаких планов по переведению тренера в другую клинику, в том числе за границу, не существовало.

Сам Луческу также обратился к болельщикам и общественности, призвав не поддаваться панике.

«Я в порядке, нет причин для беспокойства. Прошу сохранять спокойствие — ситуацию сильно преувеличили. Это обычное лечение, которое я прохожу под наблюдением врачей», — цитирует тренера пресс-служба ФРФ.

Луческу возглавлял Шахтёр в 2004–2016 годах, работал с Динамо с 2020 по 2023-й, а с августа 2024 года тренирует сборную Румынии.