Сергей Разумовский

Украинская Премьер-Лига по устоявшейся традиции проводит ежемесячное голосование, чтобы определить лучших тренера и футболиста в УПЛ. Определение победителей проходит в два этапа и сочетает мнения специалистов и болельщиков.

На первом этапе комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ после каждого тура подводят итоги: выбирают лучшего тренера, лучшего игрока и формируют символическую сборную. В ноябре и декабре было сыграно шесть туров, по результатам которых в финальный список попали четыре тренера и восемь футболистов – кандидаты на награды Лучший тренер ноября-декабря и Лучший игрок ноября-декабря.

Второй этап – непосредственное голосование, которое в сезоне-2025/26, как и ранее, проходит отдельно в двух категориях: онлайн-опрос среди болельщиков и отдельное голосование среди комментаторов, экспертов УПЛ ТВ и представителей медиа. В каждом из опросов кандидаты получают баллы, которые пересчитываются в проценты, после чего суммируются обе версии – фанатская и экспертная.

По итогам объединенного рейтинга лучшим игроком ноября-декабря украинской Премьер-Лиги стал вингер Полесья Алексей Гуцуляк. Именно болельщики отдали ему наибольшую долю голосов – 32,2%, тогда как в голосовании экспертов он занял второе место с показателем 17,3%. В сумме это принесло Гуцуляку 49,5% и первое место в общем зачете.

В то же время в чисто экспертном опросе наивысший результат показал нападающий Руху Бабукар Фаал – 21,2%. Однако поддержка фанатов была значительно скромнее: в голосовании болельщиков гамбийский форвард получил 9,7%, из-за чего в итоговом зачете уступил Гуцуляку.

В тренерском голосовании уверенную победу одержал главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев – и сделал это уже второй раз подряд. Его поддержка оказалась почти единогласно: болельщики отдали Пономареву ровно 50% голосов, а эксперты оценили работу наставника лишь немного ниже – в 49,3%. В сумме это сформировало итоговые 99,3%, что обеспечило руководителю ЛНЗ первое место с огромным отрывом.

Далее в рейтингах расклад был иным в зависимости от аудитории. Среди болельщиков вторым стал Руслан Ротань из Полесья, тогда как эксперты отдали вторую позицию Руслану Костышину, который возглавляет Колос.

Напомним, ЛНЗ ушел в отпуск «зимним чемпионом» Премьер-лиги.