Михаил Цирюк

Зимняя часть УПЛ 2025/26 - все. Последний тур перед паузой в чемпионате особых неожиданностей не подарил, однако в целом, на данный момент, текущий розыгрыш национального первенства складывается довольно интересно.

Зимний чемпион – не Динамо или Шахтер, динамовцы вообще за пределами топ-3, а вице-чемпион – в зоне прямого вылета. Предлагаем вспомнить, каким был последний тур Премьер-лиги в этом календарном году, а также подвести промежуточные итоги сезона для каждой из команд.

Александрия - Кудривка 1:1

Кошмарную для себя первую часть сезона не смогла завершить на мажорной ноте Александрия. Хотя предпосылки для этого были: домашнюю встречу с новичком элиты Кудривкой можно и нужно было выигрывать.

Хозяева вышли вперед уже на первой минуте благодаря голу Жоты с передачи Огаркова, однако удержать победный результат до конца встречи не удалось. На 62 минуте Кудривка заработала пенальти, которое реализовал Сторчоус и установил окончательный результат матча.

Таким образом обе команды завершили первую часть сезона в опасной зоне: Кудривка – в переходных матчах и в настоящее время занимает 13 место, а Александрия вообще предпоследняя и с такими темпами серьезно рискует вылететь напрямую.

Оболонь - Металлист 1925 1:3

На минорной ноте завершился год и для столичной Оболони, да и в целом вторая четверть этого чемпионата вышла для пивоваров минорной. Подопечные Александра Антоненко выдали довольно яркий, несвойственный для себя последних лет старт сезона, однако дальше результаты начали постепенно ухудшаться, и на зимний перерыв киевляне в итоге ушли на 12 позиции.

Что же до матча против Металлиста 1925, то он начался для пивоваров очень неплохо. На 34 минуте Устименко открыл счет в встрече, и на перерыв в статусе лидера ушли именно хозяева. Однако после перерыва команда Младена Бартуловича перевернула все с ног на голову. Сперва точным ударом отметился Чурко, а через 4 минуты Итодо вывел свою команду вперед. А точку в поединке в компенсированное время поставил Мба.

В целом первая часть сезона сложилась для харьковчан довольно неплохо. На данный момент расстояние от зоны еврокубков составляет 6 очков, а если еще и удастся доиграть прерванный матч против Вереса, чего бы очень хотелось, это количество может стать еще меньше.

Кривбасс - Колос 1:1

Потерял очки, а вместе с ними, в итоге, и четвертую ступень таблицы, и криворожский Кривбасс. На завершение года команду ван Леувена ожидал непростой домашний матч с Колосом, в котором хозяевам удалось быстро открыть счет благодаря реализованномупенальті Твердохліба. Однако в начале второго тайма Колос ответил точным ударом Красничи, установив окончательную ничью.

В общем, обе команды могут быть довольны первым кругом в своем исполнении. Собственно, 5 и 6 позиции в турнирной таблице и возможность продолжать борьбу за еврокубки весной говорят сами за себя.

ЛНЗ - Заря 2:0

Черкасский ЛНЗ – безапелляционно лучшая команда осенне-зимней части чемпионата, и турнирная таблица это подтверждает. Команда Виталия Пономарева научилась главному, что нужно для борьбы за высшие места - брать очки там, где это обязательно, а победы над Шахтером (4:1) и Динамо (1:0) - это уже так, приятные бонусы.

Очень хочется, чтобы во второй части сезона этот коллектив не сбавлял обороты: для интриги в борьбе за золото это будет очень важно. Думаю, что в этой борьбе, если она будет, все, кроме фанатов Шахтера, будут на стороне черкасского коллектива, подобно тому, как в прошлом сезоне вся страна восхищалась сказкой Александрии.

В этом контексте жаль, что ЛНЗ продал в Шахтер своего лидера и главную звезду Проспера Оба, хотя осуждать за это клуб, конечно, нельзя: вот предложат вам 4,5 млн, тогда и скажете, готовы ли вы от них отказаться.

Последний матч года против Зари вышел очень спокойным: черкассы забили по голу в каждом тайме усилиями Яшари и Муравского - и ушли себе в отпуск в статусе зимнего чемпиона.

Говорить что-то о луганской Заре по итогам круга сложно, потому что она, уже который год, продолжает быть середняком, который играет под лозунгом “не вылетели - и слава Богу”. Хотя определенный прогресс в игре под руководством Виктора Скрипника отмечать все же стоит.

Полесье - Карпаты 3:2

Наконец житомирское Полесье проводит сезон так, как и должно команде с такими возможностями и амбициями. Третье место и отрыв в 4 очка от четвертого – хороший итог круга, хотя тот факт, что главный преследователь – киевское Динамо, несколько осложняет жизнь.

В последнем матче года с Карпатами волки решили все еще до стартовых минут второго тайма. До перерыва голами отметились Гайдучик и Гуцуляк, сразу после – Брагару. Далее была попытка Карпат осуществить суперкэмбэк, но она провалилась: отыграть удалось только два из трех мячей благодаря точным ударам Бабенко и Краснопира.

Провалился не только камбэк, но и вообще Карпаты в первой половине сезона. 9 место в таблице и фактическая капитуляция в борьбе за еврокубки - точно не то, чего стремились во львовском клубе после очень приличной прошлой кампании.

Полтава - Рух 1:2

Настоящий прорыв года перед зимней паузой осуществил львовский Рух. До 13 тура подопечные Ивана Федика имели в активе лишь две победы, а затем раз – и выиграли четыре игры подряд. Последнюю победу в году львовяне добыли над Полтавой, и она далась им довольнонепросто.

На 31-й минуте счет в матче открыл Фал, а в начале второго тайма Мисюра восстановил паритет. Но последнее слово, в итоге, осталось за Рухом: Фал оформил дубль и поднял свою команду в топ-10 турнирной таблицы, а Полтава, как и прежде, последняя.

Динамо - Верес 3:0

На мажорной ноте завершило первую часть этого сложного сезона киевское Динамо. Матч с Вересом стал первой игрой после разгрома Зриньски, где бело-синие победили уверенно и контролировали на поле все с первой до последней минуты. Забили три, усилиями Пономаренко, Тиаре и Ярмоленко, а могли еще больше.

Таким образом, киевляне ушли на зимнюю паузу в УПЛ на 4 месте, и в контексте борьбы за топ-3 и еврокубки все не так уж и плохо – до Полесья всего 4 очка, а до лидеров, ЛНЗ и Шахтера, аж 9, и это, откровенно говоря, уже выглядит как приговор.

Главная интрига вокруг Динамо сейчас – кто будет тренировать киевлян во второй части сезона, и вариантов пока два: Игорь Костюк, или не Игорь Костюк. А вот Верес по итогам круга очень близок к тому, чтобы провести вторую часть сезона в ожесточенной борьбе за выживание.

Шахтер - ЭпиЦентр 5:0

Не сумел создать проблемы Шахтеру, как это было в первом круге, ЭпиЦентр. Все завершилось разгромом 5:0, а голы в ворота новичка элиты забивали Педриньо, Невертон, Элиас и дважды Мейрелиш. В целом Шахтер провел первую часть чемпионата удовлетворительно, но не более, чем удовлетворительно.

Видно, что под руководством Арды Турана горняки продолжают искать себя и пути побеждать уверенно не только аутсайдеров, но и непосредственных конкурентов. Лишь одна победа над соперником из топ-5 – звоночек, что на данный момент в Шахтере далеко не все идеально.

К ЭпиЦентру же, как к абсолютному дебютанту, требования небольшие, а главная задача – не вылететь любой ценой. Пока команда в зоне стыков – на 14 месте, и такой вариант для него будет точно не худшим.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ