Сергей Разумовский

Динамо не ведет переговоры с Ягеллонией о возможном переходе центрального нападающего Афимику Пулулу. Об этом информирует Dynamo.kiev.ua, опровергая сообщение польского TVP Sport, где говорилось о якобы активных и интенсивных переговорах киевлян по поводу подписания 26-летнего форварда из ДР Конго.

По данным источника, информация об интересе Динамо к этому трансферу не соответствует действительности, а сам футболист уже не впервые фигурирует в контексте возможного перехода в киевский клуб. Отмечается, что Пулулу трижды предлагали Динамо – в частности прошлым летом и предыдущей зимой, однако и тогда, и сейчас в клубе не проявили реального интереса к его подписанию.

Пулулу присоединился к Ягеллонии летом 2023 года на правах свободного агента. Действующий контракт нападающего с польским клубом действует до июня 2026 года, так что в случае потенциального трансфера речь могла бы идти только о полноценном выкупе контракта, а не о бесплатном переходе.

При этом спортивные показатели форварда привлекают внимание на европейском уровне. В сезоне 2024/25 Пулулу стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 8 мячей, попал в символическую сборную турнира, а Ягеллония дошла до четвертьфинала соревнований. В нынешнем сезоне результативность игрока также остается высокой: на клубном уровне он уже имеет 13 голов и 2 ассиста в 29 матчах.

Ранее украинский защитник сказал все, что думает о 0 матчах в составе Динамо.