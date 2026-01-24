Защитник тернопольской Нивы Василий Буртник подвел итоги своего пребывания в аренде в Динамо и высказался о 0 матчах в футболке клуба.

Хорошие впечатления от Шовковского. Было интересно поработать под руководством Александра Владимировича. В Динамо больше всего впечатлили клубная база и тренировочные поля. Там созданы все условия для того, чтобы прогрессировать и выступать на высоком уровне.

Конечно, у меня были самые высокие ожидания. А главная цель – дебютировать и закрепиться в составе. Также хотелось доказать всем молодым украинским футболистам из низших лиг на собственном примере, что это возможно.

0 матчей за Динамо? Нет, не жалею. Я всегда придерживаюсь такой точки зрения, что если это произошло, значит так должно было быть. Время назад не вернешь. Если не сыграл, значит недостаточно работал на тренировках, был слабее тех, кто получал игровое время, – заявил Буртник в интервью Tribuna.com.