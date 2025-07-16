Павел Василенко

Луис Диас хочет покинуть Ливерпуль. По данным Sport Bild, колумбиец намерен перейти в Баварию. Недавно он общался с главным тренером мюнхенской команды Венсаном Компани.

Вингер красных провел успешный сезон, внес большой вклад в победу Ливерпуля в Английской Премьер-лиге. Однако несколько месяцев назад он сообщил руководству Ливерпуля о своем желании покинуть клуб.

В последнее время ситуация набирает обороты: игроком в первую очередь интересуются Бавария и Барселона.

Как сообщает Sport Bild, Диас провел видеозвонок с Компани. Бельгийский тренер убедил игрока принять предложение чемпиона Германии.

Вингер согласился на переход в Баварию и сообщил о своих пожеланиях Ливерпулю. Мюнхенцы, в свою очередь, предложили английскому клубу 67,5 миллионов евро.

Ливерпуль сразу же отклонил предложение. Однако Бавария все еще надеется на сделку. Они видят в колумбийце игрока, который сразу же усилит команду и поможет ей бороться на самом высоком уровне.

В сезоне 2024/25 вингер провел 50 официальных матчей за Ливерпуль, забив 17 голов и отдав восемь голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 70 миллионов евро.