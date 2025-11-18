Вратарь мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин вышел в публичное пространство на фоне распространенной информации об отказе играть за сине-желтых.

«Смотрясь на то, что в последнее время распространяют не просто неверную, а просто выдуманную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины, я не могу молчать, особенно когда пытаются запятнать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность к национальной команде.

Прежде чем распространять любую информацию, уважаемые журналисты, удостоверьтесь в ее правдивости. Кто-то из вас слышал от меня, что я отказываюсь приезжать в сборную, или от главного тренера?! Ответ – «нет», потому что это априори невозможно – даже думать о том, чтобы не играть за сборную Украины, не то чтобы сказать такое.

Статьи, которые были опубликованы, – это ложь. Непрофессионализм журналистов, которые делают подобные публикации или заявления, – это неуважение ко мне как к профессионалу и как к личности.

Для меня это гордость – представлять цвета нашей страны. Было достаточно много игр, когда я не играл, а был на замене, и никаких проблем не было. То с чего им быть сейчас, когда мы все прекрасно понимаем, что это национальная сборная, и там главное – команда и результат?

Использовать журналистику и информационное пространство для дезинформации болельщиков и разжигания между нами конфликтов, считаю неправильным. Всем мира, и Слава Украине!» – написал Лунин на своей странице в инстаграме.