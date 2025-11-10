Павел Василенко

Больше игроков мадридского Реала имеют проблемы со здоровьем. Двое из них пропустят ближайшие матчи за свои национальные сборные.

Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо в последние недели не мог рассчитывать на Антонио Рюдигера, Дани Карвахаля, Франко Мастантуоно и Орельена Чуамени.

Теперь Федерико Вальверде присоединился к рядам игроков, которые борются с травмами. Реал объявил, что их полузащитник получил разрыв мышцы правой ноги.

Ожидается, что Вальверде пропустит десять дней. Это означает, что он пропустит предстоящие матчи Уругвая против Мексики и США. Он должен быть готов к следующему матчу Реала, который состоится 23 ноября, когда они сыграют против Эльче.

Голкипер Реала Тибо Куртуа также травмирован. Конкурент украинского вратаря Андрея Лунина получил травму аддуктора правой ноги и пропустит тренировочный сбор национальной сборной Бельгии. Ожидается, что он будет восстанавливаться две недели.

В воскресенье Реал сыграл вничью с Райо Вальекано (0:0). Мадридская команда лидирует в турнирной таблице с преимуществом в три очка над Барселоной.