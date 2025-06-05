Лунін: «Уверенность я никогда не терял»

Голкипер сборной Украины и Реала Андрей Лунин для ВЗБІРНОЇ рассказал о своей форме и турнире в Канаде.

«В первый день после перелета было тяжеловато. Сейчас уже все нормально. Я уже на сборах был в Северной Америке, в Канаде лишь раз – это была моя первая предсезонка с Реалом.

Канада и Новая Зеландия? Для нас основное, что это последняя возможность подготовиться к отбору на чемпионат мира. Наш фокус – максимально продуктивно отработать этот сбор.

В индивидуальном плане у меня все хорошо. Я целый год работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками и тренерами, поэтому уверенность я никогда не терял. Хорошо, что была игровая практика у меня и я готов помогать команде».