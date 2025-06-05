Лунін: «Уверенность я никогда не терял»
Вратарь сине-желтых высказался о подготовке команды
около 4 часов назад
Голкипер сборной Украины и Реала Андрей Лунин для ВЗБІРНОЇ рассказал о своей форме и турнире в Канаде.
«В первый день после перелета было тяжеловато. Сейчас уже все нормально. Я уже на сборах был в Северной Америке, в Канаде лишь раз – это была моя первая предсезонка с Реалом.
Канада и Новая Зеландия? Для нас основное, что это последняя возможность подготовиться к отбору на чемпионат мира. Наш фокус – максимально продуктивно отработать этот сбор.
В индивидуальном плане у меня все хорошо. Я целый год работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками и тренерами, поэтому уверенность я никогда не терял. Хорошо, что была игровая практика у меня и я готов помогать команде».
В этом турнире примут участие четыре сборные: Украины, Кот-д’Ивуара, Новой Зеландии и хозяева турнира – канадцы.
В Торонто сборная Украины сыграет два поединка: 7 июня украинцы встретятся с Канадой (начало встречи – в 22:30 по киевскому времени), а 11 июня – с Новой Зеландией (00:00).