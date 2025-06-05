Новички и не только: пять игроков сборной Украины, за которыми интересно последить на Canadian Shield-2025

Михаил Цирук

Уже в субботу, 7 июня, сборная Украины проведет первый из двух контрольных матчей в рамках турнира Canadian Shield-2025 против команды Канады, а в ночь на вторник встретится с Новой Зеландией. Товарищеские встречи обычно становятся шансом для так называемых игроков второго эшелона, которые получают не так много игровой практики в команде, а также для дебютантов.

От команды Сергея Реброва в этом плане хотелось бы большего, ведь интересных и неожиданных имен в списке тех, кто отправился за океан, не так и много. Однако несколько таких футболистов все же есть, поэтому предлагаем вашему вниманию подборку из пяти футболистов, на которых будет интересно посмотреть в двух ближайших спаррингах сине-желтых.

Александр Мартынюк

Любой левый защитник сборной Украины автоматически становится потенциальной заменой для Виталия Миколенко, однако эту замену еще нужно найти, ведь на данный момент вакансия открыта. Шанс стать этой заменой может получить 23-летний Александр Мартынюк. Его кандидатура интересна тем, что для футболиста это будет первый матч за взрослую сборную, а дебютанты всегда привлекают повышенное внимание.

Мартынюк провел хороший сезон в Александрии: сыграл в 29 из 30 матчей чемпионата, сделал две результативные передачи и помог команде Руслана Ротаня завоевать историческое серебро УПЛ. Поэтому вызов вполне оправдан, ведь неизменный игрок второй команды лиги - уже звучит как достаточное основание для того, чтобы тренерский штаб сборной обратил на тебя внимание.

Евгений Чеберко

Для Евгения Чеберко выход в одном из будущих спаррингов также можно будет считать дебютом, хотя чисто технически это не дебют. 27-летний центральный защитник имеет в своем активе один матч за сборную, но это было очень давно - в 2020 году, когда Чеберко сыграл 45 минут в спарринге против Франции, который сине-желтые проиграли со счетом 1:7.

Свой нынешний вызов игрок заслужил качественной игрой за американский Коламбус Крю, который на данный момент борется за зону плей-офф в Восточной конференции МЛС. Украинец сыграл в 14 из 17 возможных матчей и является игроком основы команды. Учитывая то, что к качеству игроков, которые формируют глубину выбора на этой позиции, систематически возникают вопросы, просмотреть еще одного центрального защитника для Сергея Реброва точно не будет лишним.

Максим Таловеров

А вот Максим Таловеров в сборной Украины совсем не дебютант, и уже довольно давно вызывается в национальную команду. Однако вызывается сугубо как запасной, получая так называемые мусорные минуты в конце матча. Очевидно, что сегодня основной парой центральных защитников сборной Украины являются Забарный и Матвиенко, но кто под ними? Учитывая то, что 29-летний Матвиенко точно не молодеет, этот вопрос вполне может стать актуальным в ближайшие годы, и Таловеров - один из кандидатов на то, чтобы стать его преемником.

После перехода вПлимут Максим существенно добавил уверенности в своих силах. И хотя команда в итоге вылетела из Чемпионшипа, а украинец пропустил значительную часть концовки сезона из-за травмы, это не отменяет того факта, что в Англии он прогрессировал, и, возможно, этот прогресс поможет ему приносить больше пользы и национальной команде.

Николай Михайленко

Еще один дебютант – динамовец Николай Михайленко, и его вызов в сборную точно не вызывает никаких вопросов. Во второй части чемпионского для киевлян сезона Николай безапелляционно выиграл конкуренцию у Владимира Бражко. Да, Бражко был просто не способен её полноценно вести, но это точно не проблемы Михайленко.

В перспективе этот 24-летний футболист кажется достаточно сбалансированной опцией для того, чтобы стать преемником Тараса Степаненко на позиции опорного полузащитника сборной Украины. Ведь Бражко часто критикуют за чрезмерный риск и недостаточно надежную работу в обороне, Калюжного – за то, что этот игрок создан для того, чтобы бороться и сражаться, однако к чему-то более сложному и утонченному не готов.

Михайленко кажется некой золотой серединой между этими двумя конкурентами: не пижон, однако точно не примитивный лесоруб. Так что будет интересно посмотреть, сможет ли он в этих контрольных матчах доказать свою готовность стать постоянным игроком сборной Украины.

Владислав Кабаев

Владислав Кабаев дебютировал за сборную в стартовом матче Лиги наций против Албании, заменив травмированного Михаила Мудрика, не провалился, но и не впечатлил, а после возвращения Мудрика больше за сборную не играл. Однако сейчас, когда Михаил дисквалифицирован, вопрос постоянной замены для него снова приобрел огромное значение.

В стыках Лиги наций с Бельгией левее в атаке играл Судаков, однако обходиться без классического вингера нашей команде все же непривычно. Так что встает вопрос, а кто должен им быть, и вариантов на самом деле не так уж много.

Наиболее очевидные – Кабаев и Назаренко. Кабаев стабильно играет за Динамо и является единственным игроком киевлян, который принял участие во всех 30 матчах чемпионата. Но при этом Владислав не впечатляет результативностью: только четыре гола и шесть ассистов во всех турнирах – не те показатели, которые хочется видеть от основного вингера чемпиона Украины. Впрочем, Александра Назаренко с командой в Канаде нет, так что из номинально левых вингеров Кабаев остается фактически безальтернативной опцией.

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