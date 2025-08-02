Манчестер Юнайтед серьезно заинтересовался украинским вратарем мадридского Реала Андреем Луниным. Как сообщает издание Madrid-barcelona, английский клуб готов доверить 26-летнему голкиперу место в стартовом составе.

Вратарская ситуация в составе манкунианцев пока что далека от стабильности, ведь Алтай Баиндир может покинуть клуб, а Андре Онана продолжает разочаровывать своей игрой. Именно на этом фоне руководство Юнайтед рассматривает Лунина как потенциального первого номера команды.

Однако мадридский клуб не намерен расставаться с украинцем. В Реале придерживаются твердой позиции и даже щедрые предложения не способны изменить их мнение относительно будущего запасного голкипера.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 матчей за Реал, пропустив 19 мячей и оформив шесть матчей на ноль. За сборную Украины он сыграл 16 поединков, в которых шесть раз сохранил ворота на замке, пропустив 16 голов.

Ранее сообщалось, что главный тренер Реала Хаби Алонсо планирует давать больше игрового времени Лунину.