Главный тренер Карпат Владислав Лупашко подвел итоги матча 14-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (0:0). Слова специалиста передает пресс-служба львовян.

По рисунку игры с нашей стороны я положительно оцениваю матч. Доминирование на мяче, контроль пространства и создание голевых моментов. На протяжении большого количества времени мы находились в финальной трети. Поэтому, однозначно, это положительные моменты. Что касается негатива, мы уже во втором матче не можем реализовать то, что создаем. Это немного расстраивает, но всё же. Мы понимаем, почему так. Это недостаток агрессии у некоторых наших игроков группы атаки. Чтобы забивать голы, нужно быть агрессивным и добегать туда.

Некоторые замены были запланированы, некоторые вызваны тем, что происходило на футбольном поле. Вы же понимаете, что Адамюка мы не собирались менять. Если нет вопросов, то я хотел бы поблагодарить наших фанатов. Снова мы играли в Ровно и снова их было много на матче. Они добавляют много сил игрокам, мотивации. Мы благодарны за ту горячую поддержку, которую они дали команде. Думаю, мы отблагодарили их своей игрой. К сожалению, не смогли отблагодарить победой.

Я согласен с тем, что когда есть азарт и жажда к борьбе и созданию моментов – это добавляет красок матчам. А когда две команды играют в таком стиле, то такие матчи привлекают внимание. Я считаю, что здесь, в Ровно, всем командам нелегко играть. По дороге сюда, каждая команда понимает, что тут довольно крепкий соперник, с ним непросто играть. А когда команда выходит и не боится играть против Вереса, то это всегда будет интересно. Верес фокусируется на контр-игре, они любят, когда соперник на мяче. Уверен, что здесь немного команд решаются играть первым номером, ведь понимают, какой есть риск получить контр-игру. Поэтому эти матчи интересны и соглашусь с вами, что такие матчи будут привлекать внимание болельщиков и зрителей.

Честно говоря, я не смотрю в турнирную таблицу, не знаю, какое место занимает “Верес”. Я хочу быть сфокусирован на тех нюансах, которые важны. Выигрывать то количество матчей, которое мы заслуживаем, забивать то количество голов, которое мы можем забивать, и эти моменты нам нужно менять. Это та плоскость, где я должен быть сфокусирован и где хочу что-то изменить. А всё остальное для меня не так важно. С кем мы играем, против кого мы играем, в каком городе мы играем – везде настрой одинаковый.