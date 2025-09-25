Михаил Цирюк

В пятницу, 26 сентября, матчем новичков элитного дивизиона, Кудровки и Эпицентра, стартует седьмой тур УПЛ. Один из главных его поединков пройдет на львовском стадионе Украина, где Карпаты примут Динамо, но помимо этой игры в программе будет немало интересного.

Луганская Заря, после досадного поражения от Шахтера на последних минутах, встретится со столичной Оболонью, ЛНЗ и Кривбасс попытаются одержать свои вторые победы подряд в очном в Черкассах, а Металлист 1925 получит шанс догнать в турнирной таблице ковалевский Колос, если сможет победить его. Предлагаем вашему вниманию анонс очередного игрового уикенда в украинском национальном первенстве.

Пятница, 26 сентября

18:00 Кудровка - Эпицентр

В прошлом туре оба новичка УПЛ проиграли, но сделали это по-разному. Эпицентр дал бой и устроил настоящий триллер в поединке с крепким криворожским Кривбассом, забив в ворота соперника аж 4 мяча, а один из них записал на свой счет Владислав Супряга.

Кудровка же проиграла второй матч подряд довольно безнадежно, так что сейчас уже точно можно утверждать, что после яркого старта команда Василия Баранова немного сдулась, и теперь для неё начинаются тяжёлые рабочие будни. Кто из дебютантов элиты сумеет одержать такую важную победу?

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

Суббота, 27 сентября

13:00 Александрия - Полтава

Для Александрии, которая в последних двух матчах УПЛ разгромила ЛНЗ (4:1) и отобрала очки у Динамо (2:2), эта встреча - отличный шанс продолжить серию положительных результатов. Полтаве пока трудно на уровне УПЛ, и победа над Вересом во втором туре до сих пор остается для команды единственной. Удастся ли увеличить их количество по итогам матча на Кировоградщине?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Александрии

15:30 Заря - Оболонь

Довольно интересное противостояние ожидает нас и в Киеве, где Заря примет местную Оболонь. На старте сезона луганчане, местами, демонстрируют очень неплохую игру, однако к этой игре подходят после двух поражений подряд: от Колоса (1:3) и Шахтера (0:1).

Свой последний матч проиграла и Оболонь, уступив Карпатам (0:2), и таким образом безвыигрышная серия пивоваров во всех турнирах составляет уже 4 поединка. Кто из команд сумеет вернуться на победный путь?

Прогноз ХSPORT.ua - победа Зари

18:00 Карпаты - Динамо

Отобрать очки у Динамо этой осенью может пока любой. А львовские Карпаты — это совсем даже не любой, а команда с хорошим подбором исполнителей и тренером. Поэтому во Львове ожидаем качественный поединок с интригой, а победит пусть сильнейший и стабильный.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Динамо

Воскресенье, 28 сентября

13:00 ЛНЗ - Кривбасс

В прошлом туре черкасский ЛНЗ прервал серию из двух поражений подряд минимальной победой над Рухом (1:0), а Кривбасс исправился за минимальное поражение от Полесья (0:1) зрелищной победой над Эпицентром (5:4). Поэтому задача на этот тур вполне понятна - продолжить успешную серию.

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

15:30 Металлист 1925 - Колос

Если бы в этом туре не встречались Карпаты и Динамо, то встреча третьей и пятой команд турнирной таблицы претендовала бы на статус главного матча тура единолично. Обе команды подходят к игре в отличной форме: Металлист 1925 не проигрывает в УПЛ четыре поединка подряд, а во всех турнирах - 6.

Колос же вообще стал одним из главных открытий старта чемпионата, и на данный момент является одним из трех лидеров турнирной таблицы, которые пока не уступали в УПЛ. Поэтому, ожидаем яркий футбол в Житомире, который будет соответствовать позициям обеих команд.

Прогноз ХSPORT.ua - ничья

18:00 Рух - Шахтер

Несмотря на то, что среди недели львовский Рух разгромил в 1/16 Кубка Украины житомирское Полесье (3:0), в чемпионате у подопечных Ивана Федика пока все плохо: только одна победа в шести турах и последнее место в турнирной таблице. Поверить в то, что такая команда сможет остановить Шахтер, пока довольно трудно, однако у горняков сейчас немало проблем в атаке, поэтому, кто знает, возможно, нас ждет сюрприз.

Прогноз ХSPORT.ua - победа Шахтера

Понедельник, 29 сентября

18:00 Верес - Полесье

Набрали ход в чемпионате и участники последнего матча тура. Верес набрал семь очков в последних трех матчах УПЛ, и несмотря на вылет из Кубка от второлигового Локомотива (0:1) можем утверждать, что в последнее время дела команды пошли в гору.

Полесье также сенсационно проиграло Руху в Кубке (0:3), но до этого команда одержала победы в двух матчах подряд, так что вполне возможно, что в этом матче мы увидим значительно более мощных волков, чем тех, что без вариантов уступили последней команде чемпионата.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ