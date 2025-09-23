Тренер Руха завуалировано назвал виновника в последних неудачах в УПЛ
Классика жанра
около 2 часов назад
Иван Федык / Фото - Рух Львов
Главный тренер «Руха» Иван Федик высказался о своем предшественнике Виталии Пономареве, который перетянул в ЛНЗ за собой группу футболистов львовского клуба. Его слова приводит УПЛ ТВ.
Он знает нашу команду и всех наших игроков. Можно сказать, что всех, кого он хотел, он забрал в ЛНЗ. Он прекрасно знал всех игроков. Как играет ЛНЗ тоже, в принципе, было понятно. ЛНЗ всегда играет в таком стиле, поэтому, я думаю, это было ожидаемо для всех», - сказал Федик.
