Ляо останется в Италии? Милан намерен заключить новое соглашение с португальцем
Обсуждается вопрос клаузулы в размере 175 млн евро
39 минут назад
Рафаэл Леау / Фото - Yahoo
Милан собирается продлить контракт с португальским вингером Рафаэлем Леау. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Текущий контракт португальца рассчитан до 2028 года, россонери же хотят его продлить до 2030-го.
Само собой при этом зарплата Леау существенно вырастет. Сейчас он зарабатывает около 5,5 млн евро в год.
Милан уже связался с агентами и семьёй вингера, по сути, начав прощупывать почву.
Леау заинтересован в продлении, но обсуждается вопрос клаусулы в размере 175 млн евро.
В текущем сезоне Рафаэль Леау провел 22 матча, отметившись десятью голами и двумя ассистами.
Ранее воспитаннику Челси, который выступает за Милан, пришлось перенести операцию.
Поделиться