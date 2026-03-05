Владимир Кириченко

Милан собирается продлить контракт с португальским вингером Рафаэлем Леау. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Текущий контракт португальца рассчитан до 2028 года, россонери же хотят его продлить до 2030-го.

Само собой при этом зарплата Леау существенно вырастет. Сейчас он зарабатывает около 5,5 млн евро в год.

Милан уже связался с агентами и семьёй вингера, по сути, начав прощупывать почву.

Леау заинтересован в продлении, но обсуждается вопрос клаусулы в размере 175 млн евро.

В текущем сезоне Рафаэль Леау провел 22 матча, отметившись десятью голами и двумя ассистами.

Ранее воспитаннику Челси, который выступает за Милан, пришлось перенести операцию.