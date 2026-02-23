Сергей Разумовский

Полузащитник Милана Рубен Лофтус-Чик был вынужден перенести операцию после повреждения челюсти, полученного в матче 26-го тура Серии А против Пармы, который завершился поражением россонери со счетом 0:1.

30-летнего англичанина после матча доставили в миланскую клинику в отделение челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Там врачи провели хирургическое вмешательство: осуществили вправление и стабилизацию перелома альвеолярного отростка челюсти. Сообщается, что операция прошла без осложнений, а самого футболиста уже выписали из больницы.

Травматический эпизод произошел уже на 8-й минуте встречи. После подачи Алексиса Салемакерса в штрафную площадь вратарь Пармы Эдоардо Корви, пытаясь выбить мяч кулаком, случайно попал по Лофтус-Чику. Полузащитник сразу оказался на газоне, а медики оказали ему помощь прямо на поле. В итоге игрока вынесли на носилках, зафиксировав шею, что указывало на серьезность момента и необходимость дополнительных обследований.

В официальном заявлении Милана указано, что ориентировочный срок восстановления Лофтус-Чика составляет около восьми недель. Это означает, что тренерский штаб, скорее всего, не сможет рассчитывать на полузащитника как минимум до конца следующих двух месяцев.

В текущем сезоне англичанин провел за Милан 27 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.