Сергей Разумовский

Желько Любенович продолжает формировать состав грузинской Гагры с заметным украинским акцентом. Как сообщает «ТаТоТаке», в первом круге сезона в тбилисском клубе под руководством сербского специалиста уже выступал украинский полузащитник Илья Скрипник, а зимой количество украинцев в команде может увеличиться.

По информации источника, в ближайшее время Гагра подпишет контракты еще с двумя футболистами из Украины. Речь идет о 30-летнем вратаре Александре Воробье, который ранее уже имел опыт выступлений за этот клуб, а также о 22-летнем нападающем Андрее Андрейчуке — экс-игроке Буковины.

Таким образом, в случае подтверждения переходов, украинская «диаспора» в Гагре возрастет до трех игроков. После первого круга сезона команда занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги Эровнули.

Напомним, Гагру Любенович возглавил в 2025 году после скандального ухода из Ворсклы.