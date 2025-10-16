Павел Василенко

Бывший главный тренер полтавской Ворсклы и закарпатского Миная Желько Любенович в ближайшее время вернется к работе, сообщает ТаТоТаке.

Сейчас сербский специалист находится в Грузии, где в ближайшие дни должен подписать контракт с местной Гагрой, которая на данный момент занимает шестое место в чемпионате.

Отмечается, что в тренерском штабе Желько Любеновича в грузинском клубе не ожидается специалистов из Украины.

В конце июня Ворскла объявила о подписании контракта с Желько Любеновичем и его штабом, который будет рассчитан на один сезон. Однако специалист покинул пост главного тренера полтавской команды, проработав в клубе менее месяца.

Любенович также главным тренером работал в Минае (2023-2025), с которым выступал в УПЛ и Первой лиге.