Любенович нашел новую команду после увольнения из Ворсклы
Сербский специалист будет работать в Грузии
около 2 часов назад
Бывший главный тренер полтавской Ворсклы и закарпатского Миная Желько Любенович в ближайшее время вернется к работе, сообщает ТаТоТаке.
Сейчас сербский специалист находится в Грузии, где в ближайшие дни должен подписать контракт с местной Гагрой, которая на данный момент занимает шестое место в чемпионате.
Отмечается, что в тренерском штабе Желько Любеновича в грузинском клубе не ожидается специалистов из Украины.
В конце июня Ворскла объявила о подписании контракта с Желько Любеновичем и его штабом, который будет рассчитан на один сезон. Однако специалист покинул пост главного тренера полтавской команды, проработав в клубе менее месяца.
Любенович также главным тренером работал в Минае (2023-2025), с которым выступал в УПЛ и Первой лиге.
