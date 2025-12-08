Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский поделился эмоциями по поводу своего гола в матче 14-го тура итальянской Серии А против Удинезе (2:1). Слова украинца передает DAZN.

Ребятам — мои комплименты, мы очень усердно работали. По опыту знаю, что против Удинезе трудно играть, здесь сложно взять очки. Результат очень важен, поле отличное, я рад победе. Из-за гриппа я тренировался всего два дня, так что тоже доволен.

582 дня без забитого пенальти? Надеюсь, я снял это проклятие и больше не буду промахиваться. Пенальти — это лотерея, сплошной хаос, но такова уж футбольная реальность.