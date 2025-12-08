В матче 14 тура Серии А Удинезе принимал Дженоа на Фриули. Уже на девятой минуте хозяева допустили опасный момент: удар Якуба Пьотровски попал в защитника, а Кинан Дэвис добил мяч в ворота, но из очевидного офсайда.

Ближе к середине первого тайма ситуация стала меняться. На 34-й минуте Лоренцо Коломбо сбили в штрафной площадке, что обернулось пенальти для генуэзцев. Украинец Руслан Малиновский спокойно исполнил одиннадцатиметровый и вывел свою команду вперед — 0:1.

После перерыва Удинезе активизировался. Руй Модешту точно прострелил на Пьотровски, и тот сравнял счёт на 65-й минуте — 1:1. Казалось, матч завершится вничью, но гости всё же нашли свой шанс в конце встречи. За семь минут до конца основного времени Брук Нортон-Каффи нанёс точный удар и установил окончательный результат — 1:2.

Эта победа стала второй подряд для Дженоа. Команда поднялась подальше от опасной зоны и в настоящий момент делит 13-е место. Удинезе идет одиннадцатым.

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский отыграл в поединке 76 минут, после чего был заменён на Джуниора Мессиаса.

Серия А. 14 тур

Удинезе - Дженоа 1:2 (Пьотровски 65 - Малиновский 34 пен, Нортон-Каффи 83)