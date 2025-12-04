Сергей Разумовский

Полузащитник Руслан Малиновский и защитник Стефано Сабелли полностью восстановились после перенесенного гриппа и вернулись к тренировочному процессу своей команды. Об этом информирует итальянское издание Tuttomercatoweb, отмечая, что оба игрока уже работают вместе с партнерами и готовятся к ближайшим официальным матчам.

Благодаря выздоровлению оба футболиста смогут принять участие в матче 14-го тура итальянской Серии А против Удинезе, который запланирован на 8 декабря. Наличие Малиновского и Сабелли расширяет выбор для тренерского штаба и усиливает конкуренцию за место в стартовом составе, особенно учитывая насыщенный календарь зимней части сезона.

Ранее грипп не позволил этим игрокам помочь своей команде в матче 1/8 финала Кубка Италии против Аталанты. В той встрече коллектив, за который выступает лидер сборной Украины, потерпел поражение от его бывшего клуба со счётом 0:4 и прекратил борьбу за трофей. Отсутствие сразу двух важных исполнителей сказалось как на глубине состава, так и на вариативности тактических решений тренера.

Теперь, после возвращения в строй, Руслан Малиновский имеет шанс снова получать регулярную игровую практику. Это важно с учетом мартовских матчей сборной Украины в плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026.