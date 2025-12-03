Сергей Разумовский

В 1/8 финала Кубка Италии Аталанта на своём поле разгромила Дженоа со счётом 4:0.

Хозяева открыли счёт уже на 19-й минуте благодаря точному удару Гимшити. А ключевым эпизодом первого тайма стало удаление Фини на 36-й минуте за прямую красную карточку, после чего генуэзской команде стало ещё сложнее сдерживать натиск соперника.

После перерыва Аталанта полностью контролировала ход игры и методично дожимала соперника. На 54-й минуте Де Рон удвоил преимущество бергамасков, а под занавес встречи хозяева добили «грифонов» ещё двумя голами. Отличился Пашалич, а уже в компенсированное время, на 92-й минуте, точку поставил Аханор. Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский не смог принять участие в матче против своего бывшего клуба из-за болезни.

Аталанта вышла в четвертьфинал. В следующем раунде бергамасков ждёт испытание Ювентусом.

Кубок Италии, 1/8 финала

Аталанта – Дженоа 4:0

Голы: Гимшити, 19, Де Рон, 54, Пашалич, 82, Аханор, 90+2

Аталанта: Спортьелло, Гимшити (Брешианини 60), Гин, Колашинац (Аханор 60), Белланова (Бернаскони 74), Де Рон, Пашалич, Залевски, К. Сулемана (Мальдини 21), Де Кетеларе (Самарджич 60), Скамакка

Дженоа: Сигрист, Нортон-Каффи (Вентурино 78), Отоа, Фини, Васкес, Эллертссон, Мазини, Френдруп (Онана 71), Станчу (Куэнка 71), В. Карбони (Маркандалли 46), Ехатор (Экубан 71)

Удаление: Фини, 36 (прямая красная)

