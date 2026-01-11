Сергей Разумовский

Ювентус снова обратил внимание на правого защитника Манчестер Юнайтед Нуссаира Мазрауи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, подчеркивая, что интерес туринцев активизировался на фоне ситуации с игровой практикой футболиста в Англии.

По данным источника, при предыдущем главном тренере Рубене Амориме Мазрауи получал немного времени на поле: за сезон он провел всего 9 матчей, набрав в сумме 443 минуты. Именно этот фактор стал одним из ключевых в контексте возможного ухода, ведь защитник не хочет терять темп и стремится регулярно играть, чтобы подойти в лучшем состоянии к чемпионату мира в составе сборной Марокко.

В то же время для Ювентуса это не новая кандидатура. Туринский клуб ещё в конце августа оценивал возможность подписания марокканца с нидерландским паспортом, а теперь, по информации итальянских медиа, вернулся к этому варианту и возобновил предметный интерес в последние дни.

