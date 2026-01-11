Манчестер, Мюнхен и Турин. Полуфиналист КАН повторит судьбу Канселу
Ювентус рассматривает марокканца как усиление правого фланга обороны
около 13 часов назад
Ювентус снова обратил внимание на правого защитника Манчестер Юнайтед Нуссаира Мазрауи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, подчеркивая, что интерес туринцев активизировался на фоне ситуации с игровой практикой футболиста в Англии.
По данным источника, при предыдущем главном тренере Рубене Амориме Мазрауи получал немного времени на поле: за сезон он провел всего 9 матчей, набрав в сумме 443 минуты. Именно этот фактор стал одним из ключевых в контексте возможного ухода, ведь защитник не хочет терять темп и стремится регулярно играть, чтобы подойти в лучшем состоянии к чемпионату мира в составе сборной Марокко.
В то же время для Ювентуса это не новая кандидатура. Туринский клуб ещё в конце августа оценивал возможность подписания марокканца с нидерландским паспортом, а теперь, по информации итальянских медиа, вернулся к этому варианту и возобновил предметный интерес в последние дни.
Ранее сообщалось, Ювентус стремится бесплатно получить лидера Борнмута.