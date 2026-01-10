Аргентинский центральный защитник Маркос Сенеси летом 2022 года перешел в английский Борнмут из нидерландского Фейеноорда за 15 миллионов евро и за это время стал ключевым игроком состава "вишен".

Однако через полгода его контракт с клубом подходит к завершению, и 28-летний футболист получил право самостоятельно вести переговоры с любыми другими командами.

Ситуацией активно интересуется туринский Ювентус. Пока Сенеси продолжает помогать Борнмуту в выполнении задач этого сезона, его агенты находятся в Турине и в ближайшее время намерены обсудить переход игрока летом на правах свободного агента.

Как сообщает Николо Скира, "зебры" уверенно лидируют в гонке за подписанием опытного защитника и близки к заключению сделки. В этом сезоне Сенеси провел 21 матч и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в Ювентусе хотят продлить контракт с Спаллетти.