Руководство Манчестер Сити уже подготовило список возможных преемников Хосепа Гвардиолы на случай его ухода после завершения текущего сезона.

По информации The Telegraph, в шорт-лист английского топ-клуба вошли Хаби Алонсо, Сеск Фабрегас и Энцо Мареска. Именно этих специалистов в клубе считают основными кандидатами на должность главного тренера команды.

В британской прессе активно обсуждается вероятность того, что Гвардиола может покинуть Манчестер Сити по завершении сезона. Испанский специалист возглавляет команду с лета 2016 года.

После 24 туров Английской премьер-лиги Манчестер Сити имеет в активе 47 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата Арсенала составляет шесть баллов. Источник — The Telegraph.