Сергей Разумовский

В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги Манчестер Сити на своем поле уверенно обыграл Ньюкасл.

«Горожане» уверенно оформили выход дальше с учетом победы 2:0 в первой игре. Хозяева быстро захватили инициативу и открыли счет уже на 7-й минуте, когда отличился Мармуш. Далее Сити продолжил давить, и тот же Мармуш на 29-й минуте оформил дубль, а еще через три минуты Рейндерс сделал счет 3:0, фактически сняв вопрос об интриге в противостоянии.

После перерыва Ньюкасл пытался вернуться в игру и смог сократить отставание на 62-й минуте благодаря голу Эланги, однако на больше гостей не хватило. В целом по ходу встречи Манчестер Сити выглядел убедительнее: команда имела преимущество по владению мячом, количеству ударов и показателю ожидаемых голов, что и отразилось в итоговом результате 3:1.

Манчестер Сити вышел в финал турнира, где сыграет с Арсеналом.

Кубок английской лиги. Полуфинал, ответный матч

Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 3:1 (2:0 – первый матч)

Голы: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 – Эланга, 62

Манчестер Сити: Траффорд, Нунеш, Хусанов, Аке (Оллин 46), О’Райлли (Родри 71), Нико Гонсалез (Льюис), Семенио (Холанд 71), Фоден (Шерки 72), Рейндерс, Аит-Нури, Мармуш

Ньюкасл Юнайтед: Ремсдейл, Тшау, Ботман, Берн, Триппьер (Осула 76), Ремзи, Тонали, Холл (Мерфи 46), Гордон (Барнс 44), Вольтемаде (Висса 46), Виллок (Эланга 46)

Предупреждения: Нунеш 27, Нико 78, Родри 90+1