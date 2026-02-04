Манчестер Сити снова победил Ньюкасл и сыграет с Арсеналом в финале Кубка лиги
«Горожане» снова победили в два мяча
около 1 часа назад
В ответном матче полуфинала Кубка английской лиги Манчестер Сити на своем поле уверенно обыграл Ньюкасл.
«Горожане» уверенно оформили выход дальше с учетом победы 2:0 в первой игре. Хозяева быстро захватили инициативу и открыли счет уже на 7-й минуте, когда отличился Мармуш. Далее Сити продолжил давить, и тот же Мармуш на 29-й минуте оформил дубль, а еще через три минуты Рейндерс сделал счет 3:0, фактически сняв вопрос об интриге в противостоянии.
После перерыва Ньюкасл пытался вернуться в игру и смог сократить отставание на 62-й минуте благодаря голу Эланги, однако на больше гостей не хватило. В целом по ходу встречи Манчестер Сити выглядел убедительнее: команда имела преимущество по владению мячом, количеству ударов и показателю ожидаемых голов, что и отразилось в итоговом результате 3:1.
Манчестер Сити вышел в финал турнира, где сыграет с Арсеналом.
Кубок английской лиги. Полуфинал, ответный матч
Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 3:1 (2:0 – первый матч)
Голы: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 – Эланга, 62
Манчестер Сити: Траффорд, Нунеш, Хусанов, Аке (Оллин 46), О’Райлли (Родри 71), Нико Гонсалез (Льюис), Семенио (Холанд 71), Фоден (Шерки 72), Рейндерс, Аит-Нури, Мармуш
Ньюкасл Юнайтед: Ремсдейл, Тшау, Ботман, Берн, Триппьер (Осула 76), Ремзи, Тонали, Холл (Мерфи 46), Гордон (Барнс 44), Вольтемаде (Висса 46), Виллок (Эланга 46)
Предупреждения: Нунеш 27, Нико 78, Родри 90+1