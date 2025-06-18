Новое правило, впервые примененное на Клубном чемпионате мира, поразило всех
Турнир проходит в эти дни в США
около 1 часа назад
Фото: Х
Клубный чемпионат мира стал первым случаем применения нового футбольного правила, известного как «восемь секунд».
В матче Мамелоди Сандаунз против Ульсана вратарь африканской команды Ронвен Вильямс удерживал мяч дольше установленного времени на 83-й минуте.
Главный арбитр матча Клемент Турпен остановил игру, и все с удивлением наблюдали за происходящим.
Турпен показал рукой цифру восемь и, по новым правилам, назначил угловой удар для южнокорейской команды.
Мамелоди в итоге выиграл со счетом 1:0, а единственный гол на 36-й минуте матча забил Икраам Рейнерс.